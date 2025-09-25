على كرسي متحرك.. المخرج عمر عبدالعزيز يشارك في مهرجان الغردقة

تعرض المخرج عمر عبدالعزيز، لإصابة بكسر في القدم، وظهر جالسًا على كرسي متحرك خلال مشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة عدد من النجوم، من بينهم محمد عادل، أحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، وظهر بينهم المخرج عمر عبد العزيز .

ويقام حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب الليلة، بحضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم نرمين الفقي، أحمد وفيق، وعبير صبري، فيما من المقرر تكريم محمد ممدوح "تايسون"، غادة عادل، ونيكول سابا، ويقدّم الحفل المذيعة إنجي علي والفنانة الشابة جيسكا حسام الدين.

وتنطلق فعاليات المهرجان في دورته الثالثة، التي تستمر خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 52 فيلمًا في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والطلبة.

