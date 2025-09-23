"الضحكة الحلوة".. يسرا اللوزي تنشر صورًا جديدة والجمهور يغازلها

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن أحدث ظهور لها من مشاركتها في ليلة ختام حفل مهرجان "ميدفيست".

ونشرت يسرا صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان طويل، خطفت به أنظار الجمهور.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "زى القمر ربنا يفرحك ويسعدك"، "جميلة وحلوة"، "الضحكة الحلوة"، "جمال طبيعي"، "أجمل ضحكة".

نظم مهرجان ميدفست مصر ضمن فعاليات دورته السابعة، الخميس 18 سبتمبر، جلسة نقاش بعنوان "هدوء نسبي في عالم مليء بالتغيرات السريعة"، في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، بحضور: الفنانة يسرا اللوزي، المذيعة والممثلة ناردين فرج، الممثل عمرو جمال، الدكتورة منى الرخاوي أستاذ دكتور الطب النفسي، وأدار الجلسة: محمد البسيوني المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة طيارة.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي جمعها بالفنانة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

