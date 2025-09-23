زواج انتهى بعد 4 شهور.. أزمات وراء طلاق مسلم ويارا تامر

نادين الراسي تنشر صورًا جديدة.. وتعلق: تقبلوا كل شيء بإيمان

شهد الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية، طلاق المطرب مسلم من زوجته يارا تامر، بعد زواج استمر لـ 4 أشهر.

احتفل مسلم يوم 20 مايو الماضي بزفافه وعقد قرانه على يارا تامر، بعد فترة عصيبة اتسمت بالعديد من الانفصالات المتكررة.

وأعلن مسلم خطوبته على يارا تامر في فبراير الماضي بقصر البارون، بعد شهرين من انفصاله عن البلوجر ميكا البغدادي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأزمات التي طالت الفنان مسلم وطليقته يارا تامر خلال فترة الزواج.

قُبلة مسلم للبلوجر أروى قاسم

عقب أيام من حفل زفافهما، تردد أنباء حول طلاق انفصال مسلم من يارا تامر، بسبب البلوجر "أروى قاسم.

ونشرت يارا، فيديو مع مسلم من حفل زفافهما وهي ترقص معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".

وفي "ستوري" لـ مسلم عبر حسابها على إنستجرام، أوضحت فيه أن البلوجر أرادت أن تتزوج زوجها، قائلة: "عايزة جوزي يتجوزها، مفكرة نفسها واحدة وهى جنبي لا شيء".

وفي تدوينة أخرى عبر "ستوري" حسابها، كتبت: "نازلة أنا وجوزي نعملها محضر".

رد مسلم على أروى قاسم: مراتي متجوزتش 6 مرات"

هاجم المطرب مسلم، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، "البلوجر" أروى قاسم، بسبب حديثها عن زوجته وتأكيدها أنها تزوجت 6 مرات، إلى جانب اتهامها بالإدمان.

وظهر مسلم إلى جوار "يارا تامر" زوجته سابقًا داخل سيارتهما، بعد مرور يومين على زواجهما، قائلا "بعد الفيديو ده اقفلوا على الكلام، مراتي مش وحشة ولا إنسانة بتاخد اي حاجة، دي أنضف إنسانة في العالم، وخلتني أبعد كتير عن حاجات غلط"، موجها كلامه لـ أروى "اللي انتي قولتيه عليها مش هتكلم فيه، هي متجوزتش ست مرات دي أول جوازة وفرحة ليها، لما تطلعي كلام بلاش تخوضي في أعراض حد انتي بنت، انتي غلطتي نفسك، مكانش نفسي نتحط في الحتة دي".

بدلة مسلم في حفل زفافه

انتقد مؤدي المهرجانات مسلم رسالة اعتراضات وتعلقيات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إطلالته في حفل زفافه، وحديث البعض عن الأزمة التي وقعت بين زوجته يارا و"البلوجر" أروى قاسم.

ونشر مسلم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع انستجرام، فيديو جديد، قال فيه "سؤال صغير لكل الناس اللي واخدين فرح مسلم محتواهم، مش كفاية ولا إيه الدنيا، مزهقتش ده أنا صاحب الفرح وزهقت، كل خمس دقايق ألاقي فيديوهات، خليكي في حالك مش عايزين رأيك ومش فارقلي ومش هقعد أفكر فيه وأزعل خالص، بس بجد كفاية".

يارا تامر تتعرض لوعكة صحية

كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرض يارا تامر، لوعكة صحية بعد مرور شهر من حفل زفافهم.

ونشر مسلم صورة من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إذ كتب عليها: "ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب ليكي ولا ليا الخير، ربنا يحفظك ليا".

مسلم يتعرض لوعكة صحية بعد ساعات من دخول طليقته المستشفى

أعلنت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد ساعات من دخولها المستشفى.

ونشرت يارا تامر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة مسلم داخل المستشفى، وعلقت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالليل وهو يتعب الصبح بالشكل ده، لا اعتراض على قضاء اللّٰه بس والله إحنا تعبنا".

جلطة في الذراع اليمنى

أعلن المطرب مسلم تعرضه للإصابة بـ جلطة في ذراعه اليمنى بالكامل، أول أمس الأحد.

وكتب مسلم في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": " لا إله إلا الله.. جلطة في دراعي اليمين بالكامل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وصلني لي كدا".

يذكر أن المطرب مسلم أعلن طلاقه عن زوجته يارا تامر، بعد زواج استمر لنحو 4 أشهر، عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: ""تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض".

وأضاف: "حلم وحدها انها تعيش مبسوطه لا أكثر ولا أقل ومش مسامح أختي ولا أمي ولا أخواتي كلهم بجد على كل حاجه وصلوني ليها، أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اوي علي الظروف".

