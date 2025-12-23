احتفلت النجمة أنغام بعيد ميلاد نجلها عبد الرحمن وسط تهنئة الجمهور عبر حسابها على انستجرام.

نشرت أنغام العديد من هذه التهنئات إلى جانب صورة لهما من فترات عمرية مختلفة احتفالا بعيد ميلاده.

كما نشرت أنغام جلسة تصوير جمعتها بنجلها عبد الرحمن وكتبت: "روحي عقبال 100 سنة يا نور عيني".

وعلق الجمهور والمعجبين على صورهما قائلا: "قلب أمه" الله يخليكم لبعض طول العمنر، يارب دايما تفضلوا سند لبعض ويحفظه هو وعمر، كل سنة وهو بألف خير، الله يبلغك فيهم وتفرحين بيهم،

حفل انغام كامل العدد في موسم الرياض

كشفت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" السعودية على انستجرام، عن نفاذ تذاكر حفل النجمة أنغام المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات الكريسماس في موسم الرياض، وأعادت أنغام نشر خبر نفاد التذاكر على انستجرام استعدادا لحفلها المرتقب.

