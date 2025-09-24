حدث بالفن| أول تعليق من بوسي بعد إخلاء سبيلها ومسلم يكشف أسباب طلاقه
12:00 ص 24/09/2025
حدث بالفن
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ طلاق مسلم ويارا، شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على غياب شقيقته عن حفل توزيع جوائز دير جيست، أول تعليق من بوسي بعد إخلاء سبيلها، نجل دينا يدعم والدته في افتتاح أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، وغيرها من الأخبار.
