إعلان

بفيديو يرقصان فيه.. مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر بعد طلاقها على الهواء

كتب : هاني صابر

12:23 م 24/11/2025

مسلم ويارا تامر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مؤدي المهرجانات مسلم، عن عودته لطليقته يارا تامر بعد انفصالهما عن بعض خلال الأيام الماضية.

ونشر مسلم، فيديو يظهران فيه وهما يرقصان ويغنيان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هى أولى فعلا عندي من أي حد، مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".

وكان مسلم أعلن في وقت سابق طلاقه لـ يارا تامر على الهواء خلال تواجده ضيفا ببرنامج يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال المطرب مسلم الغنائية، أغنية "السكة اللي تودي" وديتو "أنا بابا" مع المطربة بوسى، وأغنية "شافوني غلط".

مسلم يارا تامر الطلاق

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية