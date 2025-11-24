بفيديو يرقصان فيه.. مسلم يعلن عودته لـ يارا تامر بعد طلاقها على الهواء

أعلن مؤدي المهرجانات مسلم، عن عودته لطليقته يارا تامر بعد انفصالهما عن بعض خلال الأيام الماضية.

ونشر مسلم، فيديو يظهران فيه وهما يرقصان ويغنيان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هى أولى فعلا عندي من أي حد، مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".

وكان مسلم أعلن في وقت سابق طلاقه لـ يارا تامر على الهواء خلال تواجده ضيفا ببرنامج يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال المطرب مسلم الغنائية، أغنية "السكة اللي تودي" وديتو "أنا بابا" مع المطربة بوسى، وأغنية "شافوني غلط".