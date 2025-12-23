زوجته ممثلة ونجله ظهر مع منى زكي.. 20 صورة للماكيير محمد عبد الحميد مع

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار من احدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

التقطت أسماء جلال صورًا "سيلفي" داخل سيارتها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرت أسماء جلال بإطلالة شتوية مميزة وأنيقة مرتدية نظارة شمس جذابة، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "العسل الحلو"، "نجمة النجوم"، "حلوة نضارتك"، "أحلى واحدة"، "جميلة يا سوما".

أحداث أعمال أسماء جلال الفنية

تشارك أسماء جلال في أحدث أعمالها الفنية فيلم "إن غاب القط"، المقرر عرضه في السينمات يوم 31 ديسمبر الجاري.

فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

