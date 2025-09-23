"صينية بطاطس".. يارا تامر تكشف سبب طلاقها من مسلم

كتب - معتز عباس:



أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر، بعد زواج لم يستمر أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يتساءلون عن سبب الطلاق.



نشرت يارا تامر زوجة مسلم مقطع فيديو قبل إعلان الطلاق بيوم، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، كشفت فيه عن وجود خلافات ومشاكل عائلية بينها وبين شقيقة زوجها، في الوقت الذي تعرض مسلم للإصابة بجلطة في ذراعه الأيمن.



وقالت: "مساء الخير يا جماعة، أنا مش هقولكم أنا اتخاض في شرفي وعرضي ولا بطلع أقول ولا الكلام ده، انا اتكلمت في الحاجات دي خلاص بس بجد أنا دلوقتى خلصت تعبت وقرفت وجبت أخري من الناس دي".,



وتابعت: "اللي أنا عارفه إن اللي بعمله دلوقتي ممكن مسلم يطلقني عشان هو حالف بالطلاق أني معملش كدا وأني مطلعش أتكلم في حاجة، بس أنا مش فارق لا طلاق ولا فارق لي يشوفني إزاي ولا فارق لي أي حاجة أنا كل اللي يفرق لي كرامتي قدام الناس كلها".



وأكملت: "أنا مشكلتي إن أنا نزلت فيديو بقول لجوزي ايه رأيك في الأكل بيقولي تصدقي جميلة صينية البطاطس حلوة يمكن أحلى من اللي بتعملها ماما، إيه العيب في كدا، هو شايف أكل مامته جميل وتحفة ومش مصدق إن في حد عمل صينية بطاطس أحلى من بتاعت مامته مفيش أي مشكلة، دي تسكت لا إزاي، وتطلع تقول ازاي بيقول على ماما كده ودي متسواش، وبتقول على أخوها ميسواش ومش راجل".



وأتمت: "أنا جبت أخري أقسم بالله، أنا مسلم جاي من المستشفى وأمي هي اللي قاعدة جنبه وحالف عليا بالطلاق معملش كدا بس أقسم بالله أنا مش فارق معايا طلاق أو مطلقش أو يحصل إيه، أنا تعبت وجبت أخري".



وإبان ذلك، أعلن مسلم طلاقه من يارا تامر، بعد زواج استمر لنحو 4 أشهر، وذلك عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض".



اقرأ أيضا..

بعد طلاق مسلم وزوجته.. 20 صورة رومانسية جمعتهما







"اتخرجت بامتياز".. ملك زاهر تحتفل مع والدها وشقيقتها ليلى بتخرجها



