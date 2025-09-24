"طلقها بسبب صينية بطاطس".. صور ومعلومات عن يارا تامر طليقة مسلم

أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر قبل أيام، بعد نشوب العديد من الأزمات مع أسرته، ووقع الطلاق بعد مقطع فيديو نشرته طليقته يارا ذكرت أنه أقسم عليها بالطلاق في حالة التطرق للحديث عن والدته وشقيقته، بعد هجومهما عليها بعد نشرها فيديو لمسم وهو يشيد بـ "صينية البطاطس التي صنعتها له وقال إنها أجمل من"صينية البطاطس التي تصنعها والدته".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن طليقة المطرب مسلم:

ـ تخرجت من كلية السياحة والفنادق – قسم الدراسات السياحية.

ـ من مواليد 1999 (تبلغ من العمر نحو 26 عامًا).

ـ عملت في عدد من الفنادق.

ـ تزوجت المطرب مسلم في عام 2025.

ـ الزواج لم يستمر سوى 4 أشهر فقط.

ـ تُعد من الشخصيات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها عبر "إنستجرام" نحو 802 شخص، بينما يتابعها عبر "تيك توك" 746 متابعًا.

ـ انتشرت أنباء أن الخلاف بدأ بسبب تعليق مسلم على "صينية بطاطس" أعدتها، وقال إنها أفضل من التي تصنعها والدته.

ـ بعد الانفصال، أكدت أنها "اتظلمت" ولن تسامح، وهاجمت عائلة طليقها واتهمتهم بالتسبب في خراب بيتها.

وعلى جانب آخر، كان آخر أعمال مسلم أغنية "السكة اللي تودي"، والديو الغنائي "أنا بابا" مع المطربة بوسي، بالإضافة إلى أغنية "شافوني غلط" التي طُرحت عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري.