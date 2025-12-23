"فنان وصديق ميتعوضش".. شريف منير ينعى الماكيير الراحل محمد عبدالحميد

كندة وعمرو يوسف ومنة شلبي وزوجها.. 20 صورة من عزاء سمية الألفي

نعى الفنان شريف منير الماكيير الراحل محمدعبدالحميد، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.

ونشر شريف منير صورًا جمعته مع الماكيير محمد عبدالحميد أثناء التجهيز لأحد الأعمال الفنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب، تعليقًا: "صديقي وحبيبي الفنان الكبير محمد عبد الحميد فنان عظيم ورفيق مشوار عمر بدأناه سوا واشتغلنا مع بعض على عمل شخصيات كتير كان فنان عظيم وصديق ميتعوضش الله يرحمك ياحبيبي ويصبرنا".

يذكر أن نجله الفنان الشاب أحمد عبدالحميد عبدالرحيم، أعلن صباح اليوم وفاة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفنى صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

اقرأ أيضا..

بالصور| عبير صبري تخطف الأنظار.. والجمهور يعلق: "خطيرة"

بحضور شخصيات فنية وثقافية.. تفاصيل احتفالية "علي أحمد باكثير.. 115 عامًا من التأثير"