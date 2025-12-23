إعلان

موعد ومكان عزاء والد الفنان أحمد عبدالحميد

كتب : معتز عباس

09:53 م 23/12/2025

أحمد عبدالحميد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد عبدالحميد عن موعد عزاء والده الماكيير محمد عبدالحميد، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "عزاء المغفور له بإذن الله والدي محمد عبد الحميد غداً الاربعاء بمسجد الشرطة الشيخ زايد في قاعة الوهاب".

توفي محمد عبدالحميد، الثلاثاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور نجوم الفن.

يذكر أن الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

4545

اقرأ أيضا..

أول فيلم توكسيك.. آسر ياسين يروج لـ "إن غاب القط" قبل عرضه

كريم الحسيني يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية

أحمد عبدالحميد عزاء محمد عبدالحميد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان