موعد ومكان عزاء والد الفنان أحمد عبدالحميد

كشف الفنان أحمد عبدالحميد عن موعد عزاء والده الماكيير محمد عبدالحميد، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "عزاء المغفور له بإذن الله والدي محمد عبد الحميد غداً الاربعاء بمسجد الشرطة الشيخ زايد في قاعة الوهاب".

توفي محمد عبدالحميد، الثلاثاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور نجوم الفن.

يذكر أن الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

