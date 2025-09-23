"ماحترمتنيش في غيابي".. مسلم يكشف أسباب طلاقه من يارا تامر

كتب- مروان الطيب:

كشف المطرب مسلم كواليس طلاقه وانفصاله عن يارا تامر، بسبب العديد من الأزمات التي وقعت مع أهله.

وعبر مقطع فيديو نشره على حسابه انستجرام، وبعد ساعات من إعلان انفصاله عن زوجته يارا، أوضح مسلم أن سبب طلاقه هو عدم حصوله على الاحترام الذي يستحقه من زوجته، قائلًا: "أنا طلقتها بسبب إن هي ماحترمتنيش، في عز غيابي وتعبي، هي طلعت اتكلمت في حاجة أنا كنت حالف عليها إنها ما تتكلمش فيها، وقلت لها الموضوع ده اتقفل وأنا راجل فنان مش طالع أوري للناس مشاكلي أنا بقدم فن مش أكتر".

ونفى مسلم طلاقه من زوجته من أجل التريند، قائلًا: "أنا مطلقتهاش عشان أعمل تريند طلاق، وأخرب حياتي عشان Hبقى تريند، والكلام ده للناس المريضة اللي بتقول إني بتاع تريند".

وأعرب مسلم عن استيائه من تدخل أهله في حياته الزوجية والتسبب في العديد من المشاكل، قائلًا: "طلاقاتي دي كلها بسبب أهلي ومفيش واحدة اتجوزتها غير لما غلطوا فيها، دمروا حياتي ومستقبلي وكل حاجة أنا عملتها، ولو بيحبوني محدش فيهم يطلع يتكلم عليا بحاجة غلط وأسف ليكم إني بقول الكلام ده على أهلي بس بجد أنا مظلوم".

وأنهى حديثه قائلا: "ومن انهاردة اعتبروا اني ماليش حد غير ربنا ومليش غير شغلي وحياتي لاني تعبت وكفاية ضغط نفسي وهبعد عن أي أو حاجة تزعلني".

يذكر أن المطرب مسلم، أعلن طلاقه من يارا تامر، أمس الإثنين، بعد زواج استمر لنحو 4 أشهر.