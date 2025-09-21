حدث بالفن| رقص مريام فارس في الساحل ونجمة تحتفل بخطوبتها وفنان يعلن عن وفاة والده

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ريم عامر تحتفل بـ"خطوبتها"، سيد أسامة يعلن وفاة والده، ميريام فارس تشعل أجواء حفلها في الساحل الشمالي، سبب غياب هنيدي عن تكريمه بحفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، وغيرها من الأخبار.