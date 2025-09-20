بالشورت.. باسكال مشعلاني تخطف الأنظار في شوارع باريس

بعد ظهورها على كرسي متحرك..مينا مسعود مع زوجته إميلي شاه في الجيم -صور

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صور جديدة عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت باسكال بشورت أسود خطفت به الأنظار أثناء تجولها في شوارع باريس، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أثارت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني الجدل على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب وقوعها في خطأ إملائي أثناء تعليقها على الحرب التي نشبت بين إيران وإسرائيل.

ونشرت باسكال تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير مع كل الأجواء الحرب يلي عم نعيشها.الله يمحي الجميع"، لتخطئ وتكتب "يمحي" بدلا من "يحمي"، ما أثار استهجان الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، قبل تعديلها للتدوينة مرة أخرى.

وانتقد المتابعين الخطأ الإملائي الذي وقعت فيه باسكال مشعلاني، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كفايه يا بسكال ماتدعيش تاني"، "اللهم آمين يا فنانة.. كدة كدة خربانة"، "تقصد الله يحمى الجميع"، "هي مش كانت الله يحمي الجميع!؟"، "باسكال عايزة تمشعل العالم كله".

وحاولت باسكال في تدوينة آخرى توضيح سبب وقوعها في خطأ إملائي، وكتبت: "أنا بدي قول الله يحمي الجميع بالغلط على السرعة قلت يمحي"، إلا أن هجوم المتابعين استمر أكثر فأكثر.

وعادت باسكال للرد من جديد وتوجيه رسالة للمتابعين، في تدوينة آخرى عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "عن جد الواحد إذا غلط بحرف مصيبه وهلقد بيعمل ضجه والحرف تصلح، عن جد اتهراينا، مرسي لكل واحد قال كلام حلو واللي فهمها غلط".

