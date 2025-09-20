رحلتها مع الدايت.. عبير صبري تثير الجدل بجلسة تصوير في "السوبر ماركت"

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها، صور جديدة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت عبير صبري الصور عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها وهي تتسوق في "السوبر ماركت"، وكتبت: " الرحلة الدائمة مع الدايت بس مانجو مش مبطله مانجو اديني بقول ماشاء الله".

وكانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن عبير صبري تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل، تأليف شروق أحمد وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

