شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة زوجها الفنان حمدي المرغني وابنتها من لبنان.

ونشرت إسراء مجموعة صور رفقة عائلتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، احتفالًا بالكريسماس في مدينة البترون.

يُذكر أن آخر مشاركات إسراء عبدالفتاح الفنية كانت في فيلم "ويزو سكول" عام 2023، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو".

