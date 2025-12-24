إعلان

مع ابنتهما.. إسراء عبدالفتاح وحمدي المرغني يحتفلان بالكريسماس في لبنان

كتب : معتز عباس

10:54 م 24/12/2025
    اسراء عبدالفتاح تحتفل بالكريسماس (2)
    اسراء عبدالفتاح وابنتها
    احتفال اسراء عبدالفتاح بالكريسماس
    حمدي المرغني واسراء وابنتهما
    عائلة حمدي المرغني تحتفل بالكريسماس
    احتفال اسراء عبدالفتاح بالكريسماس (2)
    اطلالة جريئة لاسراء عبدالفتاح في الكريسماس

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة زوجها الفنان حمدي المرغني وابنتها من لبنان.

ونشرت إسراء مجموعة صور رفقة عائلتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، احتفالًا بالكريسماس في مدينة البترون.

يُذكر أن آخر مشاركات إسراء عبدالفتاح الفنية كانت في فيلم "ويزو سكول" عام 2023، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو".

