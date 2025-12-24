شريف منير يحتفل بالكريسماس في أجواء عائلية والجمهور يعلق (صور)

شارك الفنان شريف منير، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بالكريسماس في أجواء عائلية.

ونشر شريف منير، الصور التي ظهر فيها بصحبة ابنه وابنته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وكلكم طيبين، العائلة، الكريسماس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صور حلوة أوي، كل سنة وأنتم طيبين، عيد ميلاد مجيد، سنة سعيدة عليكم".

يذكر أن، شريف منير كان قد كشف عن تعاونه مع المنتج تامر مرسي ببطولة عمل تليفزيوني في موسم دراما رمضان 2026، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "بحمد الله تم التعاون بيني وبين شركة سينرچي والمنتج المتميز تامر مرسي على بطولة عمل من (العيار الثقيل).. إنتظرونا إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٦".