أحدث جلسة تصوير لـ سارة سلامة بجوار النيل (صور)

مع ابنتهما.. إسراء عبدالفتاح وحمدي المرغني يحتفلان بالكريسماس في لبنان

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من داخل أحد المطاعم النيلية الشهيرة.

ونشرت سارة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملابس كاجوال وتقضي أوقاتا ممتعة بجوار نهر النيل.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا فنانة"، "جميلة جدا"، "روعة يا نجمة النجوم"، "ملكة البنات".

آخر أعمال سارة سلامة

كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

أحمد داوود ونور النبوي يصلان عزاء محمد عبدالمجيد في مسجد الشرطة

بعد عزاء والدته سمية الألفي.. أحمد الفيشاوي ينشر البوستر الدعائي لفيلم سفاح التجمع