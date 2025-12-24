محمد رياض وعصام عمر في عزاء الماكيير محمد عبدالمجيد (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

استقبل الفنان الشاب أحمد عبدالحميد المعزيّن في وفاة والدة الماكيير محمد عبدالمجيد، في مسجد الشرطة مساء اليوم الأربعاء.

وصل العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد مالك، الفنان عصام عمر، الفنان أحمد عزمي، النجم محمد رياض، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة ريم سامي.

كما قدم واجب العزاء الفنانة تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أنور، الفنان احمد داوود، الفنان نور النبوي، الفنان وليد فواز، الفنان صبري فواز، وغيرهم.

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم، الفيل الأزرق.

