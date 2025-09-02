محمد التاجي: أفلام يوسف شاهين لم تنجح تجاريًا

كتبت- نوران أسامة:

أبدى الفنان محمد التاجي رأيه في أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين، موضحا أنها لم تحقق النجاح المطلوب في شباك التذاكر، وقال: "أفلام شاهين لم تنجح تجاريًا حتى القديمة منها".

وأضاف التاجي، خلال استضافته في برنامج "بمنظور تاني" المعروض على قناة الشمس، أنه لا يجد إعجابًا كبيرًا بأفلام شاهين، مشيرًا إلى أن فيلم "الأرض" تحديدًا لم يكن له نجاح جماهيري واسع.

وأوضح أن أعمال المخرج الكبير تسببت في خسائر كبيرة لعدد من المنتجين، قائلاً: "خسر المنتجون الكثير من الأموال بسبب أفلامه، وعلى سبيل المثال فيلم (الناصر صلاح الدين) بطولة أحمد مظهر ومحمود المليجي، لم يحقق أي نجاح جماهيري، واضطرت المنتجة آسيا داغر لتحمل ديون تراكمت عليها بعده".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد التاجي مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، الذي عرض في رمضان 2025.

المسلسل تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، تارا عماد، غادة طلعت، جيهان الشماشرجي، وفاء عامر.

