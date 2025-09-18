كيف رد أشرف عبدالباقي على مقارنة البعض له بالزعيم عادل إمام؟

بعد تجديد حبس سوزي الأردنية.. 20 صورة جمعتها مع نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

رد الفنان أشرف عبد الباقي، على تشبيه البعض له بالزعيم عادل إمام، وبالتحديد بعد ظهوره بشكل يشبه الزعيم بأحداث فيلم "زهايمر"، وذلك من مسلسل أشرف الجديد "ولد بنت شايب" إذ ظهر أشرف عبد الباقي مجسدا شخصية رجل بلغ من العمر أرذله.

وقال أشرف عبدالباقي، ببرنامج "عرب وود" عن تشبيهه بالزعيم عادل إمام: "مينفعش حد يبقى شبه عادل امام، وهيبقى ظلم ليا لما اتشبه بحد كبير زي الأستاذ عادل إمام، لكن احنا بنشتغل، وخلال شغلنا قدرنا نطلع مجموعة من الشباب ان شاء الله يثبتوا نفسهم وده في حد ذاته شئ جميل".

وتعاون الفنان أشرف عبد الباقي مع الزعيم عادل إمام بفيلم "بوبوس" الذي عرض تجاريا عام 2009.

على جانب آخر، يعرض مسلسل "ولد بنت شايب" مطلع شهر أكتوبر المقبل على منصة "واتش ات"، ويشارك ببطولته كل من إنتصار، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني، إخراج زينة عبد الباقي.

