يارا السكري أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "إيه الجمال ده"

كتب : نوران أسامة

11:25 ص 24/12/2025

يارا السكري في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري جمهورها صورتين من أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب متابعيها ومحبيها.

ونشرت يارا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جامبسوت باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "برنسيسة"، "إيه الجمال ده"، "جميلة"، "قمر"، "ما شاء الله"، "أنيقة وشيك"، "ما شاء الله جميلة".

يُذكر أن الفنانة يارا السكري تواصل تصوير مسلسلها الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، بطولة الفنان أحمد العوضي.

يارا السكري اطلالة يارا السكري جامبسوت

