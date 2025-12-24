يارا السكري في أحدث ظهور لها

تابعنا على

شاركت الفنانة الشابة يارا السكري جمهورها صورتين من أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب متابعيها ومحبيها.

ونشرت يارا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جامبسوت باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "برنسيسة"، "إيه الجمال ده"، "جميلة"، "قمر"، "ما شاء الله"، "أنيقة وشيك"، "ما شاء الله جميلة".

يُذكر أن الفنانة يارا السكري تواصل تصوير مسلسلها الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، بطولة الفنان أحمد العوضي.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من شقيق الفنان طارق الأمير بعد وفاته

وفاة الفنان طارق الأمير

بإطلالة أنيقة.. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور