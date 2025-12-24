روّجت الفنانة نيللي كريم لفيلمها الجديد "جوازة ولا جنازة"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية يوم 7 يناير المقبل، و8 يناير في الوطن العربي.

ونشرت نيللي بوستر العمل عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "صورة من أسعد يوم في حياتنا، جوازة ولا جنازة، 7 يناير في سينمات مصر، 8 يناير في الوطن العربي".

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، النجمة لبلبة، الفنان اللبناني عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما، الرشيدي فيلمز.

