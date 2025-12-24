إعلان

أول تعليق من شقيق الفنان طارق الأمير بعد وفاته

كتب : سهيلة أسامة

10:52 ص 24/12/2025
    طارق الامير في فيلم عسل اسود
    الراحل طارق الأمير
    فيلم عسل اسود

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الفنان طارق الأمير، بعد معاناة مع توقف عضلة القلب منذ أيام..

وأعلن خبر الوفاة شقيقه يحيى الأمير عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، طارق الأمير، أخويا الحبيب، توفاه الله".

يُذكر أن الفنان طارق الأمير شارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها: فيلم "عسل أسود"، و"اللي بالي بالك"، و"الحب كده"، و"مطب صناعي".

وكان آخر أعمال الفنان طارق الأمير فيلم "صنع في مصر"، الذي عُرض عام ٢٠١٤، بطولة: أحمد حلمي، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز.

طارق الأمير وفاة طارق الأمير فيلم عسل أسود

