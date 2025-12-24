أول تعليق من شقيق الفنان طارق الأمير بعد وفاته

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء الفنان طارق الأمير، بعد معاناة مع توقف عضلة القلب منذ أيام..

وأعلن خبر الوفاة شقيقه يحيى الأمير عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، طارق الأمير، أخويا الحبيب، توفاه الله".

يُذكر أن الفنان طارق الأمير شارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها: فيلم "عسل أسود"، و"اللي بالي بالك"، و"الحب كده"، و"مطب صناعي".

وكان آخر أعمال الفنان طارق الأمير فيلم "صنع في مصر"، الذي عُرض عام ٢٠١٤، بطولة: أحمد حلمي، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز.