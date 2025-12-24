إعلان

حفلات رأس السنة.. تعرف على مكان حفل جورج وسوف

كتب : نوران أسامة

01:02 م 24/12/2025

جورج وسوف

يستعد الفنان الكبير جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم، والمقرر إقامته في دبي يوم رأس السنة الموافق يوم الأربعاء، ويشاركه الغناء كلًا من الفنان عاصي الحلاني والنجم محمد شاكر.

ونشرت الشركة المنظمة مقطع فيديو ترويجيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

يُذكر أن الفنان جورج وسوف تصدر تريند محرك البحث "جوجل" الأشهر الماضية، بعد انتشار شائعات حول وفاته.

ورد وسوف على تلك الشائعات ونشر مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله أنا بألف خير وإن شاء الله إنتوا كمان تكونوا بخير".

يارا السكري أنيقة في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "إيه الجمال ده"

أول تعليق من شقيق الفنان طارق الأمير بعد وفاته

وفاة الفنان طارق الأمير

بإطلالة أنيقة.. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

جورج وسوف دبي حفلات رأس السنة

