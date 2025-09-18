كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن مشاعرها بعد ارتدائها الحجاب، من خلال منشور شاركته عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتبت أسما: "بجد أكثر حاجة كانت مخوفاني من الحجاب هي الحر، النهارده كان عندي شغل في المنطقة الصناعية وراجعة المعادي، الطريق خد ساعة ونص في عز الحر، قبل ما أتحجب كنت بقرف وبحس إني هموت.. دلوقتي لسه بقرف وبموت، بس في إحساس مختلف مش عارفة أوصفه قوي.. حسيت بإحساس الجهاد".

وأضافت: "الإحساس ده على قد ما هو صعب، على قد ما هو ممتع، كنت فخورة بعرقي، حسيت إن في تحدي بيسعد الروح، تحدي ممتع بشكل مش ممكن، فيا رب تثبتنا يا رب لآخر يوم في عمري".

يذكر أن أسما شريف منير كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

