هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة وناعمة من أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنادي مهنا صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ظهرت هنادي بإطلالة رقيقة وناعمة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

اخر مشاركات هنادي مهنا على شاشة السينما

عرض للفنانة هنادي مهنا مؤخرا عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم "السادة الأفاضل" وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية، وفيلم "أوسكار: عودة الماموث" بطولة أحمد صلاح حسني ومحمد ثروت.

أعمال تنتظر عرضها هنادي مهنا قريبا

تشارك هنادي مهنا بعدد من الأعمال الفنية المقررعرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي.

تدور أحداث الفيلم حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة بعد تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة، برفقة ابن شقيقتها تنطلق في محاولة للعثور على الأم التي اختفت عقب وفاة الأب بشكل صادم. وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرفها على عالم جديد تمامًا لم تكن مستعدة له.

