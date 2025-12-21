يارا السكري جريئة ونسرين طافش أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور، لها على موقع "انستجرام".

ملك أحمد زاهر

شاركت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت مرتدية فستانا من اللون الأسود.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، من أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بـ هايد بارك في لندن، حيث نشرت صورًا بإطلالة شتوية جذابة، من وينتر وندرلاند.

بسمة بوسيل

تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل الاستمتاع برحلتها في محافظة أسوان، التي كشفت عن وجودها بها مع أبنائها خلال الساعات الماضية، وقامت بتوثيق رحلتها ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

يارا السكري

تواصل الفنانة الشابة يارا السكري، الاستمتاع بإجازة نهاية العام وقضاء أوقاتا ممتعة احتفالًا بأعياد الكريسماس، حيث نشرت صورًا لها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هايدي خالد

خضعت الفنانة هايدي خالد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، حيث ظهرت مرتدية فستان جرئ وجذاب بفتحة ساق.

ليلى علوي

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، رفقة عائلتها احتفالًا بالكريسماس.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صور جديدة عبر حسابها على نستجرام، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ظهرت هنادي بإطلالة رقيقة وناعمة خطفت بها الأنظار على حسابها بموقع "انستجرام".