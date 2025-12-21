شارك الفنان محمد إمام متابعيه وجمهوره مقطع فيديو وسط عدد كبير من المعجبين، عقب تصوير أحد المشاهد من مسلسل"الكينج".

ونشر محمد إمام مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أهلي و أخواتي و حبايبي، أحلى أوقاتي لما بكون معاكم، دعواتكم اني اعملكم حاجة جامدة تليق بالجمهور العظيم ده".

وأضاف: "استنوا الكينج في رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله على قناة ام بي سي مصر و منصة شاهد".

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

أول رد من أحمد العوضي بعد انتقادات تصريح "الأعلى أجرًا"

ليلى علوي تحتفل بالكريسماس مع عائلتها.. صور