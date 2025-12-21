كشفت الفنانة انتصار عن ملامح شخصيتها في مسلسلها الجديد "فخر الدلتا"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، إذ تجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "إحسان".

ونشرت انتصار صورًا من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "إحسان من مسلسل فخر الدلتا رمضان 2026".

وظهرت انتصار في الصور بإطلالة بسيطة لسيدة من طبقة شعبية، مرتدية عباءة وطرحة.

أبطال مسلسل "فخر الدلتا"

مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الفنان الشاب أحمد رمزي، حسين فهمي، محمد محمود، أشرف عبدالباقي، سما إبراهيم، تامر هجرس، أحمد عصام السيد، تارا عبود، علي السبع، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني، وإنتاج شركة وايت فيلمز.

اقرأ أيضًا:

كندة علوش عن مرضها: "الناس مش ناقصة هموم مش عايزة ازود عليهم"





أول رد من أحمد العوضي بعد انتقادات تصريح "الأعلى أجرًا"



