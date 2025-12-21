إعلان

رمضان 2026.. انتصار تكشف شخصيتها في مسلسل "فخر الدلتا"

كتب : سهيلة أسامة

11:33 ص 21/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انتصار من كواليس مسلسل فخر الدلتا (4)
  • عرض 6 صورة
    انتصار من كواليس مسلسل فخر الدلتا (1)
  • عرض 6 صورة
    انتصار من كواليس مسلسل فخر الدلتا (5)
  • عرض 6 صورة
    انتصار من كواليس مسلسل فخر الدلتا (6)
  • عرض 6 صورة
    انتصار من كواليس مسلسل فخر الدلتا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة انتصار عن ملامح شخصيتها في مسلسلها الجديد "فخر الدلتا"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، إذ تجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "إحسان".

ونشرت انتصار صورًا من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "إحسان من مسلسل فخر الدلتا رمضان 2026".

وظهرت انتصار في الصور بإطلالة بسيطة لسيدة من طبقة شعبية، مرتدية عباءة وطرحة.

أبطال مسلسل "فخر الدلتا"
مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الفنان الشاب أحمد رمزي، حسين فهمي، محمد محمود، أشرف عبدالباقي، سما إبراهيم، تامر هجرس، أحمد عصام السيد، تارا عبود، علي السبع، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني، وإنتاج شركة وايت فيلمز.

اقرأ أيضًا:
كندة علوش عن مرضها: "الناس مش ناقصة هموم مش عايزة ازود عليهم"

أول رد من أحمد العوضي بعد انتقادات تصريح "الأعلى أجرًا"

انتصار مسلسل فخر الدلتا إنستجرام رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية