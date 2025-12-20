ليلى علوي تحتفل بالكريسماس مع عائلتها.. صور

بعد رحيلها.. 20 صورة لـ سمية الألفي مع نجوم الفن

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة عائلتها احتفالًا بالكريسماس.

ونشرت ليلى علوي صورًا مع عائلتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتقطت صورًا تذكارية مع شجرة الكريسماس.

وكتبت ليلى تعليقًا على الصور: "قضينا أجمل الأوقات مع عائلتي في هذا المكان الجميل تجربة الكريسماس مليئة بالفرح لأطفالنا".

كواليس تصوير فيلم "ابن مين فيهم"

يذكر أن الفنانة ليلى علوي أعلنت مؤخًرا الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟"، بطولة بيومي فؤاد.

ونشرت ليلى صورة عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "فركش فيلم ابن مين فيهم، الحمدلله على خير. مبسوطة جدًا جدًا بالفيلم وبأسرة العمل كلها، وعلى فكرة إحنا تعبنا أوى بس فى نفس الوقت اتبسطنا من قلوبنا أوى".

فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

