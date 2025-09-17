إعلان

مي عز الدين وهيفاء وهيدي كرم.. 20 صورة تبرز "تاتوهات" نجمات الفن

11:45 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    هدى الاتربي
    ياسمين رئيس (2)
    هيفاء وهبي بالتايجر وتاتو العين (1)
    هيدي كرم تستمتع بوقتها امام البحر (2)
    هيدي كرم تستمتع بوقتها امام البحر (1)
    نسرين طافش
    ناهد السباعي (4)
    ناهد السباعي (4) (1)
    مي عز الدين (2)
    هيفاء وهبي بالتايجر وتاتو العين (2)
    المطربة هيفاء وهبي
    ياسمين رئيس (1)
    مي عز الدين (1)
كتب - معتز عباس:

استعرضت نجمات الفن أحدث إطلالاتهن الصيفية خلال قضاء إجازاتهن على الشواطئ وفي الأماكن العامة، حيث شاركن متابعيهن صورًا من جلسات تصوير مميزة.

تميز هذا الموسم بالجرأة في الموضة، حيث اختارت العديد منهن فساتين مكشوفة الظهر، واعتمدت أخريات على الوشم كإضافة جريئة لمظهرهن، على سبيل المثال، الفنانة هدى الإتربي، المطربة هيفاء وهبي، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة مي عز الدين، الفنانة هيدي كرم وغيرهن.

وقد لاقت هذه الإطلالات، التي جمعت بين الأناقة والجرأة، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح كل صورة حديث الجمهور.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز إطلالات نجمات الفن بـ "التاتو".

نجمات الفن هدى الإتربي هيفاء وهبي ياسمين رئيس مي عز الدين
