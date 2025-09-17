إعلان

دينا تعلن إطلاق أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر

09:56 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025


كتب - معتز عباس:

أعلنت الراقصة الاستعراضية دينا عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وأكدت دينا أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

تحدثت دينا عن هدف الأكاديمية، موضحة أنها لا تقتصر على تنمية المواهب الشابة، بل تهدف إلى تقديم تعليم احترافي معتمد لتخريج فنانين جدد قادرين على المنافسة على المستويين العربي والعالمي.

من المقرر أن يشارك في الافتتاح المرتقب للأكاديمية عدد كبير من كبار نجوم الفن والغناء والرقص الشرقي في مصر والعالم العربي.

