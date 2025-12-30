إعلان

"قريبًا".. أمير طعيمة يروج لتعاون غنائي جديد مع الكينج محمد منير

كتب : سهيلة أسامة

01:00 م 30/12/2025

أمير طعيمة والكينج محمد منير

روج الشاعر الغنائي أمير طعيمة لأغنية جديدة تجمعه بالكينج محمد منير، والمقرر طرحها قريبًا.

ونشر طعيمة صورتين تجمعه بالكينج عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق عليهما: "قريبًا".

يذكر أن الكينج محمد منير قدم مؤخرًا أغنية بعنوان "مكاني" ضمن الأغاني الرسمية لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

ومن المقرر أن يحيي محمد منير حفلًا غنائيًا بمشاركة مؤدي الراب ويجز في "أرينا كوكاكولا" بدبي، يوم 17 يناير 2026.

