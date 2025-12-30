شروط حضور حفل تامر حسني وإليسا وتامر عاشور في ليلة رأس السنة

على طريقتها الخاصة.. سميرة سعيد تستقبل عام 2026 مع عائلتها (صور)

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لمهرجان العاصمة الجديدة، عن شروط حضور حفل الفنان تامر حسني، والمطربة اللبنانية إليسا، والمطرب تامر عاشور، المقام بمناسبة رأس السنة، في أرينا العاصمة الإدارية، مساء غدا الأربعاء 31 ديسمبر.

وحددت الجهة المنظمة، الشروط التالية، فتح الأبواب لدخول الجمهور، طباعة التذاكر ورقيا من فروع البيع، يجب وجود تذكرة للطفل البالغ 3 سنوات.

وأكدت كذلك، على عدم السماح بدخول أى مواد قابلة للاشتعال، و أي مواد تؤثر على الإدراك والوعي، مع عدم اصطحاب المشروبات والمأكولات.

يذكر أن تذاكر الحفل، طرحت على 3 موجات، وهي 350، و500، و 750 جنيه.

وأعلنت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بث الحفل بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، عبر قنوات "dmc وcbc وON والحياة".

ويحيي الحفل كل من النجم تامر حسني، والنجمة اللبنانية إليسا، والنجم تامر عاشور، إذ يقدم كل منهم مجموعة من أشهر أغانيه، في حين يقدم فنان المؤثرات البصرية والألعاب النارية أحمد عصام، فقرة استعراضية.