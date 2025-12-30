كشفت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، عن بوستر الدورة الأولى التي تعقد في الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، وهو من تصميم الفنان هشام علي، ويعتبر ترجمة بصرية لفلسفة المهرجان وشعاره الجوهري "السينما بعيون الأطفال"، فقد اعتمد التصميم على لغة بصرية شاعرية وبسيطة، تضع الطفل في قلب المشهد باعتباره نقطة البداية ومركز الرؤية.

ويظهر في بوستر المهرجان طفلان يقفان فوق شريط سينمائي، يرفعان أنظارهما نحو شعاع ضوء يخترق العتمة، في إشارة رمزية إلى السينما بوصفها عالمًا من الخيال، والاكتشاف، والأمل، وهذا الضوء لا يمثل الشاشة فقط، بل يجسد الحلم الأول، والدهشة الأولى التي ترافق الطفل عند مواجهته للصورة السينمائية، وجاءت لوحة الألوان الهادئة بدرجات الأزرق والتركواز لتعكس العمق والصفاء، بينما يخلق التباين مع الضوء الأبيض إحساسًا بالسمو والتركيز البصري، بما يعزز الطابع الإنساني والحالم للعمل.

وقدم الفنان هشام علي من خلال البوستر رؤيته الخاصة لسينما الأطفال، باعتبارها مساحة نقية ترى العالم ببراءة، وتؤمن بأن الخيال هو أساس الوعي البصري والثقافي، فيما اعتمد مصمم البوستر في أدواته التعبيرية على الاختزال، والرمزية، والتكوين المفتوح، ليمنح المشاهد فرصة للتأمل، وليجعل من البوستر تجربة شعورية ولا يقف عند كونه مجرد ملصق إعلاني.

ويعكس البوستر في مجمله توجه المهرجان نحو سينما تحترم عقل الطفل، وتخاطب وجدانه، وتضعه في موقع الشريك الحقيقي في صناعة الحكاية والصورة .

يذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، يعتبر أول مهرجان سينمائي في محافظات الدلتا، ويعقد دورته الأولى برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين، ويتضمن مسابقتين دوليتين أحدهما للأفلام القصيرة والأخرى لأفلام الرسوم المتحركة، كما يتضمن مسابقة محلية لأفلام صنعها الأطفال من محافظات مصر المختلفة.