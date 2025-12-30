تصوير- هاني رجب:

ساندت الفنانة إلهام شاهين صديقها الفنان هاني رمزي في تشييع جثمان والدته التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وشيّع منذ قليل جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير من كنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وكان شقيق هاني رمزي كشف عبر حسابه على "فيسبوك" عن موعد ومكان العزاء قائلاً: "العزاء يوم الخميس ١ يناير بقاعة ذات الكنيسة الساعة ٦ مساء".

وأعلن أمير رمزي خبر وفاة والدته عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض".

وودع الفنان هاني رمزي والدته بكلمات مؤثرة، ونشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورًا له معها، وكتب: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

