بصورتها في الطفولة.. جوري بكر توجه رسالة لنفسها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها بين الصغر والكبر، موجهة رسالة لنفسها.

ونشرت جوري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب أكون حققت ليكي جزء بسيط من اللي كنتي بتحلمي بيه يا رب تكوني سعيدة ومطمنة وراضية".

وأضافت: "أوعدك اني محرمكيش من أي حاجة، بحبك وسامحيني.. البنوتة الصغيرة دي أنا".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.