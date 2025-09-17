إعلان

"بنت العشرين".. ليلى علوي تنشر صور جديدة على البحر والجمهور يعلق

07:17 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي تستمتع بآخر أيام الصيف (4)
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي تستمتع بآخر أيام الصيف (2)
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي تستمتع بآخر أيام الصيف (3)
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي تستمتع بآخر أيام الصيف (5)
كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة ليلى علوي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، أثناء استمتاعها بآخر أيام فصل الصيف.

ونشرت ليلى علوي، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بجوار الـ"لاجون"، ظهرت بإطلالة صيفية مميزة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بنت العشرين، أضغر مني،منورة يا قمر السيما العربية والعالمية"، "قمر الدنيا"، "قمراية"، "قمه الجمال والأناقة".

يذكر أن، ليلى علوي تخوض بطولة فيلم "ابن مين فيهم" بجانب بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي على إنستجرام إطلالة ليلى علوي ليلى علوي بإطلالة صيفية
