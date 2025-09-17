شريف مدكور ينشر 18 صورة لمراحل حياته من أسبوع حتى 53 سنة

كتب- هاني صابر:

شارك الإعلامي شريف مدكور، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا نادرة ترصد مراحل حياته منذ صغره، وذلك تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر.

ونشر مدكور، الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "صور لأغلبية مراحل عمري من سن أسبوع لسن ٥٣ ".

وشارك شريف في أعمال تمثيلية منها مسلسلات "لعبةالنسيان ، بث مباشر، الكبير أوي ج4" وفيلم "آخر الدنيا".

يذكر أن، شريف مدكور من مواليد حي مصر الجديدة بالقاهرة 17 سبتمبر 1972، وتخرج عام 1996 من كلية التجارة والتحق بالعمل بأحد البنوك، حتى اتجه إلى العمل كمقدم تلفزيوني في العديد من البرامج على التلفزيون المصري والقنوات الفضائية.