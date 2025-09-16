حمادة هلال يثير الجدل بـ لقطة من تريند صور النجوم بالذكاء الاصطناعي

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان حمادة هلال صورة تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وتضمنت الصورة شخصيتان جسدهما حمادة هلال في أعمال فنية وهما شخصية "صابر المداح" من مسلسل "المداح" وشخصية "أحمد" من فيلم "حلم العمر" وكتب حمادة هلال: "المداح مع أحمد منو المداح وحلم العمر".

ودخل حمادة هلال تريند صور النجوم بالذكاء الاصطناعي، والذي جذب اهتمام عدد من النجوم الذين تفاعلوا معه بطرق مختلفة، سواء بإعادة إحياء ذكرياتهم أو بمشاركة صور خيالية مع شخصيات محبوبة.

وعلق الجمهور: "عليا النعمة اتزاولت، عايزين المداح مع دكتور سميح،الشخصية مميزة جدا في المداح بس كانت مستفزة وعيالي اووي في حلم العمر".

وكانت آخر مشاركات حمادة هلال الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

