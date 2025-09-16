وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن عمر 89 عامًا

كتبت- نوران أسامة:

رحل الممثل والمخرج الأمريكي الشهير روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عامًا، وفق ما أعلنته تقارير إعلامية في هوليوود، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع "إنستجرام" بيانًا جاء فيه: "ببالغ الحزن، نعلن وفاة روبرت ريدفورد. تكريمًا لذكراه، سيتم حذف حسابه على إنستجرام"، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه حول العالم.

ويُعد ريدفورد أحد أبرز نجوم هوليوود منذ ستينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بوسامته وكاريزمته وحضوره الطاغي على الشاشة، وشارك في عدد من الأفلام الخالدة، من بينها: جيرميا جونسون، آل ذي بريزيدنتس من، وأوت أوف أفريكا.

ورغم حصوله على جائزة الأوسكار عام 2002 عن مجمل أعماله، فإنه لم يفز بالجائزة كممثل عن فيلم محدد، على الرغم من الإشادة الواسعة التي حظيت بها أدواره، كما تعاون خلال مسيرته مع المخرج الكبير سيدني بولاك في سبعة أعمال بارزة.

يُذكر أن روبرت ريدفورد كان أيضًا مؤسس مهرجان "صندانس" السينمائي، الذي يُعد من أهم المنصات العالمية لاكتشاف المواهب وصناع السينما المستقلين.

اقرأ أيضًا:

"أميرة البنات".. مي عمر بفستان جريء داخل سيارتها (صور)

سميح ساويرس: أتمنى الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي تبقى موفقة

بالذكاء الاصطناعي.. حسام داغر يستعيد ذكريات والدته الراحلة

نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي

حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة