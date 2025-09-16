إعلان

بعد الجدل حوله.. مسلسل "شراب التوت" يتصدر التريند والتحضير لموسم رابع

05:07 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

مسلسل شراب التوت

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم المسلسل التركي الشهير "شراب التوت" محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية فتح تحقيق حول العمل، بعد تقييم الشكاوى وردود الفعل الواردة من الجمهور.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة إنتاج المسلسل عن التحضير لموسم رابع جديد، على أن يبدأ فريق العمل في التجهيز له عقب شهر رمضان المقبل.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الجزء الجديد حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يشهد ظهور وجوه جديدة، كما جرت العادة في المواسم السابقة، على أن يتم عرضه قبل نهاية العام الجاري.

المسلسل يشارك في بطولته: باريش كيلتش، سيتار تانريوجين، سيلا تورك أوغلو، إفريم ألاسيا، دوغوكان جونجور، فايزة سيفليك، سيبل تاشجيوغلو، موجدا أوزمان، سيلين تركمان، فيراي داريشي، أورال أوزير، رحيم كان كابكاب، جيرين يالازوغلو، وسيرين كاراكوتش.

مسلسل شراب التوت موسم رابع الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون
