بعد الجدل حوله.. مسلسل "شراب التوت" يتصدر التريند والتحضير لموسم رابع

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم المسلسل التركي الشهير "شراب التوت" محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية فتح تحقيق حول العمل، بعد تقييم الشكاوى وردود الفعل الواردة من الجمهور.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة إنتاج المسلسل عن التحضير لموسم رابع جديد، على أن يبدأ فريق العمل في التجهيز له عقب شهر رمضان المقبل.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الجزء الجديد حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يشهد ظهور وجوه جديدة، كما جرت العادة في المواسم السابقة، على أن يتم عرضه قبل نهاية العام الجاري.

المسلسل يشارك في بطولته: باريش كيلتش، سيتار تانريوجين، سيلا تورك أوغلو، إفريم ألاسيا، دوغوكان جونجور، فايزة سيفليك، سيبل تاشجيوغلو، موجدا أوزمان، سيلين تركمان، فيراي داريشي، أورال أوزير، رحيم كان كابكاب، جيرين يالازوغلو، وسيرين كاراكوتش.

اقرأ أيضًا:

"أميرة البنات".. مي عمر بفستان جريء داخل سيارتها (صور)





سميح ساويرس: أتمنى الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي تبقى موفقة





بالذكاء الاصطناعي.. حسام داغر يستعيد ذكريات والدته الراحلة





نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي





حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة



