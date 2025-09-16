إعلان

"قمر والله تتحسدي".. يارا السكري تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)

04:56 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يارا السكري
  • عرض 4 صورة
    يارا السكري (4)
  • عرض 4 صورة
    يارا السكري (3)
كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة يارا السكري جدلًا واسعًا بين متابعيها بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "السكري" في الصور مرتدية "روب" استحمام، وبدون مكياج، وهو ما لفت أنظار جمهورها.

وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة"، "طبيعية أوي"، "إنتي اللي في القلب"، "حياتي"، "قمر والله تتحسدي".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، ومحسن منصور.

يارا السكري اطلالة يارا السكري روب استحمام
