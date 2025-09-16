إعلان

"أميرة البنات".. مي عمر بفستان جريء داخل سيارتها (صور)

03:58 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت مي الصورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت داخل سيارتها بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا.

وتفاعل جمهورها مع الصور، وجاءت بعض التعليقات: "أميرة البنات"، "الجمال فوق الخيال"، "بعشقك"، "قلبي القمر"، "تحفة".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

اقرأ أيضًا:

بالذكاء الاصطناعي.. حسام داغر يستعيد ذكريات والدته الراحلة

نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي

حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة

مي عمر فستان مي عمر اطلالة مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة