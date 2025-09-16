"أميرة البنات".. مي عمر بفستان جريء داخل سيارتها (صور)

لطيفة بإطلالة كلاسيكية أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت مي الصورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت داخل سيارتها بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا.

وتفاعل جمهورها مع الصور، وجاءت بعض التعليقات: "أميرة البنات"، "الجمال فوق الخيال"، "بعشقك"، "قلبي القمر"، "تحفة".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

