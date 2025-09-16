"ملكة".. نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة، وشاركت جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت نادين في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بفستان طويل باللون الأبيض مكشوف الصدر.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ملكة"، "البرنسيسة"، "نحبك برشا"، تجنني، الله يحميكي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضًا:

نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي

حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة

"صيف قطاع المسرح" يختتم فعالياته بالاحتفال باليوم المصري للموسيقى

"الأبيض يليق بكِ".. أحدث جلسة تصوير لـ داليا البحيري بـ فستان جذاب

ليت الزمان يعود يومًا.. النجوم يعودون للطفولة والشباب بـ الذكاء الاصطناعي