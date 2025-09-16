لهذا السبب.. أشرف عبد الباقي يوجه الشكر لإدارة مهرجان همسة

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أشرف عبد الباقي جمهوره صورًا من لحظة تكريمه في مهرجان "همسة" عن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، ووجّه الشكر لإدارة المهرجان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب عبد الباقي: "بشكر مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون على تكريمه ليا عن دور شناوي في مسلسل قلبي ومفتاحه".

وشهد المهرجان تكريم عدد كبير من النجوم، من بينهم: ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، أحمد رزق، أحمد عزمي، أحمد عبد العزيز، انتصار، هاجر الشرنوبي، حمزة العيلي، وعلي الشامل، الذين أعربوا جميعًا عن سعادتهم وامتنانهم بهذا التقدير.

يذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، وأشرف عبد الباقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

