عمرو عبدالجليل ينشر صورة مع هيفاء وهبي ويعلق: "عصر ما قبل الـ AI"

06:59 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق
  • عرض 3 صورة
    عمرو عبدالجليل وهيفاء وهبي
كتب - معتز عباس:

شارك الفنان متابعيه على السوشيال ميديا، صورًا مع رجل الأعمال نجيب ساويرس والنجمة غادة عبدالرازق والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

ونشر عمرو عبدالجليل، الصور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "ما قبل عصر الـ AI".

كما نشر صورته مع نجيب ساويرس على موقع "فيسبوك"، وكتب: "ابراهيم توشكا وبراءة اختراع قبل ال AI".

عمرو عبدالجليل ونجيب ساويرس

وشارك عمرو عبدالجليل في مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت ويتكون من 15 حلقة.

عمرو عبد الجليل هيفاء وهبي غادة عبد الرازق نجيب ساويرس
