"هوت شورت وبحر".. بوسي تنشر أحدث جلسة تصوير

نشرت بوسي مجموعة صور جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أمام البحر، ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت" و "تي شيرت كات".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روعة وزي القمر"، "انبسطي يا بوسي بالساحل"، "القمر نورت الساحل"، "يا جمالك يا بوس بوس"، "مفيش منك يا عسل".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

