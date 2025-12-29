إعلان

وفاة عازف العود هشام عصام متأثرا بإصابته في حادث السير

كتب : مصطفى حمزة

11:26 ص 29/12/2025 تعديل في 12:10 م
أعلن الملحن كريم أسامة، وفاة عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، بعد الإصابات التي تعرض لها إثر حادث سير .

و نشر كريم أسامة صورة الراحل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب :" إنا لله و إنا إليه راجعون هشام عصام في ذمة الله".

وخضع هشام عصام، للعلاج لمدة تزيد عن الأسبوع، في العناية المركزة، بمستشفى الزهيري في المنيل، إثر حادث السير الذي تعرض له.

وأجريت للراحل بعد الحادث، جراحات استئصال أجزاء من الأمعاء و الطحال، وعانى من كسر في الساق، ووصف الأطباء حالته بالحرجة جدا

وبدأ المؤلف الموسيقي هشام عصام، مشواره مع الموسيقار الراحل عبده داغر، قبل ان يصبح من أبرز عازفي العود، في مصر والعالم العربي، و أحيا حفلات "ريستال للعود" في الأوبرا، و ساقية الصاوي ، والعديد من دول أوروبا، وأصدر ألبوم بعنوان "وتر وطير".

وشارك هشام ، بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، وكذلك في أغاني نخبة من المطربين والمطربات، ومنهم عمرو دياب، و حمزة نمرة.

هشام عصام وفاة هشام عصام حادث سير

